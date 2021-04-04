На «Последнем герое» из-за домогательств участника разгорелся скандал

Яна Троянова решила поинтересоваться подробностями и обратилась к другим участницам. Дарья Колпакова ответила: «Мы сидели на лавочке, он меня обнял. Я ему сразу сказала: «Больше ко мне не подходить». Потом он ночью пришел, Ромка со мной рядом спал».

Потом слово взяла Саша Маслакова: «Просто в одну из ночей он меня крепко обнял, но я не считаю, что это было домогательство. Просто я ушла спать в домик, так как не особо тактильный человек. Может быть, он во сне перевернулся и положил руку», — рассказала девушка.

Мужчина отверг все обвинения. «Это все дурость, у меня мозгов что ли нет?», — сказал он. Но позднее, ссылаясь на проблемы со здоровьем, он заявил, что покидает проект. «Извиняюсь, если кому-то я причинил какую-то боль и неудобство», — подытожил Александр.