На «Последнем герое» из-за домогательств участника разгорелся скандал
Фото: @troyanovayana/ Instagram
Девушки племени обвинили в домогательствах самого старшего участника проекта Александра Матвеева, которого на острове по-доброму называли «дядя Саша».
В прошлом выпуске остров покинула победительница шоу «Пацанки» Настя Петрова. Перед уходом она рассказала о том, что заметила не совсем адекватное отношение к женщинам участника. «Когда была вечеринка, то дядя Саша не откровенно, но приставал к Даше», — сообщила фотограф.
Фото: Кадры из шоу
Яна Троянова решила поинтересоваться подробностями и обратилась к другим участницам. Дарья Колпакова ответила: «Мы сидели на лавочке, он меня обнял. Я ему сразу сказала: «Больше ко мне не подходить». Потом он ночью пришел, Ромка со мной рядом спал».
Потом слово взяла Саша Маслакова: «Просто в одну из ночей он меня крепко обнял, но я не считаю, что это было домогательство. Просто я ушла спать в домик, так как не особо тактильный человек. Может быть, он во сне перевернулся и положил руку», — рассказала девушка.
Мужчина отверг все обвинения. «Это все дурость, у меня мозгов что ли нет?», — сказал он. Но позднее, ссылаясь на проблемы со здоровьем, он заявил, что покидает проект. «Извиняюсь, если кому-то я причинил какую-то боль и неудобство», — подытожил Александр.
Фото: Instagram, кадры из шоу
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