По стопам Мамаева: недавно объявивший о разводе Кокорин подарил кольцо новой возлюбленной

Предположительно, Александр Кокорин состоит в любовных отношениях с российской моделью Вики Одинцовой. Такого рода догадки появились после опубликованной девушкой сториз, на которой расположены две руки — ее и мужская. Поклонники тут же вычислили «хозяина» второй руки. Им и оказался футболист. Догадки подтвердились его любовью к ювелирным украшениям бренда Cartie, которые он и сам довольно-таки часто носит. Сообщает телеграм-канал «Только никому».

Самое необычное в данной ситуации то, что совсем недавно супруга Кокорина Дарья Валитова в своем аккаунте в Instagram объявила о разводе. Тут же посыпались догадки о том, что модель «увела» спортсмена из семьи.