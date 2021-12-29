По стопам Мамаева: недавно объявивший о разводе Кокорин подарил кольцо новой возлюбленной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @alana_mamaeva
Предположительно, Александр Кокорин состоит в любовных отношениях с российской моделью Вики Одинцовой. Такого рода догадки появились после опубликованной девушкой сториз, на которой расположены две руки — ее и мужская. Поклонники тут же вычислили «хозяина» второй руки. Им и оказался футболист. Догадки подтвердились его любовью к ювелирным украшениям бренда Cartie, которые он и сам довольно-таки часто носит. Сообщает телеграм-канал «Только никому».
Самое необычное в данной ситуации то, что совсем недавно супруга Кокорина Дарья Валитова в своем аккаунте в Instagram объявила о разводе. Тут же посыпались догадки о том, что модель «увела» спортсмена из семьи.
Фото: Instagram @leratv
Аналогичная жизненная ситуация сложилась у его закадычного друга — Павла Мамева. Второй футболист также ушел от супруги Аланы к другой женщине, отношения с которой у него начались еще во время брака.
А недавно Мамаев решился на серьезный шаг и сделал своей возлюбленной Надежде Санько предложение руки и сердца. Как позже заявила Алана, тому причиной послужило интересное положение невесты, срок которого составляет уже около полугода.
Фото: Instagram, Global Look press