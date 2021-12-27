Алана Мамаева заявила о том, что ее экс-супруг и Надежда Санько ждут ребенка

Роман Павла Мамаева и Надежды Санько и стал финальной точкой в браке футболиста и его экс-супруги — Павел и Надежда начали свои отношения за спиной у Аланы. Такого предательства со стороны близких людей девушка простить не могла. Именно поэтому она приняла решение расстаться с мужем и подругой.

Мамаева часто высказывается в адрес обоих. И вот теперь она решила пролить свет на очередную правду, о которой ранее ни Павел, ни Надежда публично не заявляли. «Кстати, все время забываю вас спросить. А вы в курсе, что Надя уже на 6-м месяце?» — обратилась она к подписчикам своего телеграм-канала.

На днях футболист сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Этой новостью Санько поделилась в своем аккаунте в Instagram, опубликовав видеозапись, на которой на ее руке красуется роскошное кольцо.

И если Алана все же рассказала правду об интересном положении Надежды, то подписчикам станет ясно, почему же спортсмен так поторопился вновь связать себя узами брака, даже не успев отойти от скандального развода и до сих пор тянущегося конфликта между ним и экс-супругой.