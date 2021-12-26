Павел Мамаев женится на подруге бывшей жены

Роман Надежды и Павла начался совсем недавно. Еще весной этого года Санько тесно общалась с тогда еще супругой футболиста Аланой и даже помогала ей наладить отношения с мужем советами.

Спустя время модель стала видеться со спортсменом, а после пара неожиданно стала встречаться. Такой поворот событий привел в ярость экс-возлюбленную Мамаева и мать его дочери Алисы. Между девушками произошел публичный скандал, сопровождающийся взаимными оскорблениями.

Напомним, что Алана и Павел Мамаевы поженились в 2013 году. Спустя год на свет появилась дочь Алиса. Для Аланы этот брак стал вторым, ранее она была замужем за спортсменом Александром Липовым, от которого родила сына Алекса. В 2021 году Мамаевы со скандалом развелись из-за постоянных измен футболиста. Экс-влюбленные до сих пор делят алименты и имущество в суде.