14-летняя племянница Веры Брежневой переросла звездную тетю: «1,80 м красоты»

Вера Брежнева — признанная красавица на российской сцене. Ее имиджу пытаются подражать многие девушки, в том числе ее близкие друзья и родственницы. У младшей сестры Веры Виктории Галушка растет красавица-дочь Александра. Девочке уже исполнилось 14 лет, и ее красотой восхищается сама звездная тетя — Вера опубликовала в Stories на своей странице в Instagram редкое фото девушки и написала: «1,80м красоты. Моя прекрасная». На снимке юная красавица позирует в микрошортах, белоснежном топе на фоне домашнего интерьера. В отличие от звездной тети у Александры темные волосы, которые она умело заплела в длинную косу.