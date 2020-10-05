14-летняя племянница Веры Брежневой переросла звездную тетю: «1,80 м красоты»
Фото: @ververa / Instagram
Вера Брежнева — признанная красавица на российской сцене. Ее имиджу пытаются подражать многие девушки, в том числе ее близкие друзья и родственницы. У младшей сестры Веры Виктории Галушка растет красавица-дочь Александра. Девочке уже исполнилось 14 лет, и ее красотой восхищается сама звездная тетя — Вера опубликовала в Stories на своей странице в Instagram редкое фото девушки и написала: «1,80м красоты. Моя прекрасная». На снимке юная красавица позирует в микрошортах, белоснежном топе на фоне домашнего интерьера. В отличие от звездной тети у Александры темные волосы, которые она умело заплела в длинную косу.
Фото: @ververa / Instagram
Кроме того, Вера поделилась видео, на котором Александра танцует перед камерой и демонстрирует безупречные длинные кудри. На черно-белом ролике Вера написала: «Пытаюсь поверить, что эта красавица моя племянница». Кстати, сама Александра не ведет публичную жизнь. У девушки закрытый аккаунт в социальных сетях, на который подписаны только близкие и друзья, а в галерее есть только один снимок.
К слову, недавно мы писали, как дочь-копия Веры Брежневой примерила соблазнительный образ: «Обаяшка». 19-летняя Соня Киперман поделилась эффектными пленочными фото в кожаном жакете.
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Фото и видео: @ververa / Instagram
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