Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу.

Несколько минут назад 30-летний футболист Дмитрий Тарасов и 23-летняя модель Анастасия Костенко официально сообщили о своей свадьбе, опубликовав первые фотографии с мероприятия.

«Аааааааааа!!!!!!!!!!! Молодцыыыыыы!!!!!!!!! По глазкам ведь видно, что любят друг друга!!!!!!!! Счастья Вам ребятки и детишек!!!!!! Горькооооооо», «Долгих счастливых лет вам и бооооольшой семьи», — поздравляют обрадованные подписчики, которые так долго ждали этого события.

Новоиспеченная супруга бывшего мужа Ольги Бузовой, по всей видимости, поменяла фамилию: «Анастасия Тарасова, Мисс Россия Мира'14, Direct не читаю», — гласит надпись на ее странице.

В ЗАГС пара оделась скромно: Дмитрий выбрал смокинг с белой оторочкой, Анастасия — наряд с брюками, чем немало удивила фанатов. «А где свадебное платье ты разве не первый раз выходишь замуж», — комментируют они.

У внимательных подписчиков возникло ощущение дежавю: точно так пара была одета на свадьбе друзей. Как выяснилось, основное торжество пройдет позже: влюбленные решили официально оформить отношения до того, как Тарасов отправится на сборы. Все это косвенно подтверждает сообщения инсайдеров о беременности невесты.

Напомним, что о своих намерениях пара сообщила чуть больше двух недель назад, 22 декабря, продемонстрировав роскошное помолвочное кольцо Насти.

Поздравляем влюбленных!

Фото: instagram