Завтра состоится свадьба одной из самых обсуждаемых пар.

«Вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в начале января официально зарегистрировали отношения в одном из московских ЗАГСов, а грандиозный праздник пообещали провести позднее. Это было связано со сборами, на которые отправился Тарасов практически сразу после регистрации брака.

Несколько часов назад в Instagram Анастасии Костенко появилась фотография в шикарном свадебном платье. «Настроение💞🔐 ❗️Съемка для свадебного журнала 11/07/2017», — подписала снимок супруга футболиста, добавив хештег #завтра.