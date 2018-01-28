Красивая невеста: Анастасия Костенко в шикарном платье готовится к свадьбе
«Вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в начале января официально зарегистрировали отношения в одном из московских ЗАГСов, а грандиозный праздник пообещали провести позднее. Это было связано со сборами, на которые отправился Тарасов практически сразу после регистрации брака.
Несколько часов назад в Instagram Анастасии Костенко появилась фотография в шикарном свадебном платье. «Настроение💞🔐 ❗️Съемка для свадебного журнала 11/07/2017», — подписала снимок супруга футболиста, добавив хештег #завтра.
В комментариях поклонники пары расценили подпись к снимку как намек на завтрашнее торжество: «Ура! Завтра торжество!», «Счастья вам!», «Какая же красавица. Счастья вам огромного», «Ждем фотографий со свадьбы!»
Напомним, помолвка модели и футболиста состоялась 22 декабря минувшего года, а регистрация брака — 9 января. Столь быстрое развитие событий пользователи Сети связывают с возможной беременностью Анастасии — девушку увидели в одном из элитных перинатальных центров в Москве, куда она приехала на плановое УЗИ.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram