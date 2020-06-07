Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала, как выглядела в детстве

«Какая милая», «Лапочка», «Красивая девочка!», «Почти не изменилась», «Ты выглядела так сладко», «Такая сладкая👍😘», «Очень красивая», «Очень мило», «Как всегда, гадкий утёнок со временем превращается в прекрасного лебедя!)», «Ортодонт очень помог)))) красивая, как всегда», «На пацана похожа🤭🙈, сейчас красотка», «Красотка», — пишут комментаторы.

Отметим, что поклонники часто обвиняют Мерьем Узерли в злоупотреблении пластикой, однако актриса отрицает, что обращалась к хирургам. Впрочем, если посмотреть на последние фотографии Узерли, заметно, что ее губы стали больше, скулы — более выраженными, а бюст, несмотря на потерю веса — пышнее (актриса специально набирала вес для съемок в «Великолепном веке», а после того, как покинула сериал, сильно похудела).