Сама нежность: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли продемонстрировала женственность в новой фотосессии
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Фото: Instagram / @meryemuzerlimeryem
36-летняя популярная актриса Мерьем Узерли снялась в очередной эффектной фотосессии, которая не оставила ее многочисленных поклонников равнодушными.
На черно-белых снимках Мерьем позирует в поле с цветами. Актриса одета в белую майку и сарафан на тонких бретелях. Получилось в итоге очень трогательно и женственно.
«Девушка мечты», «Мерьем, обожаю вас», «Сама нежность!», «Очень мило и женственно», «Вас так хочется обнять и прижать к себе», «Очень нежная», «Прекрасная Хюррем», «Изумительна», «Не грустите, вы прекрасная», «Так естественно и нежно», «Настоящая женщина», «Очень нравится», «Настоящая красота», «Сама естественность», — пишут поклонники в комментариях.
Фото: Instagram
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