Платье балерины и косуха: дерзкая Орбакайте впечатлила гостей «Золотого граммофона»

Одной из наград удостоилась 50-летняя Кристина Орбакайте. Певица с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке с золотой статуэткой.

Кристина примерила роскошное розовое платье с пышной юбкой ниже колена. Артистка решила разбавить романтичный образ яркими акцентами, и дополнила свой look короткой грубой косухой из черной кожи и массивной цепью на шее в качестве украшения.

Волосы исполнительница хита «Любовь, которой больше нет» решила убрать от лица, отставив распущенными всего несколько локонов.

Непривычно видеть всегда элегантную и женственную Орбакайте в таком стильном панк-образе, но он артистке определенно идет.

Кроме Кристины звездой вечера стала певица и одна из наставниц шоу «Голос» Полина Гагарина, которая выбрала для выхода совершенно противоположный от Орбакайте образ голливудской дивы прошлого века.

Сюрпризом для многих также стало появление на премии певицы MaкSим, которая совсем недавно оправилась после тяжелой пневмонии и комы. Звезда получила награду за один из своих клипов и порадовала публику посвежевшим внешним видом. Марина пока не выступает на сцене в качестве певицы, но уже возвращается в привычный ритм жизни и посещает светские мероприятия.