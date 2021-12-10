Дива: Полина Гагарина на премии «Золотой граммофон» повторила образ Марлен Дитрих

10 декабря в Кремле подвели музыкальные итоги года. Одной из наград удостоилась Полина Гагарина. После того как ей вручили ценную статуэтку, певица уделила время, чтобы пообщаться с прессой и попозировать светским хроникерам.

На красной дорожке Полина Гагарина повторила образ легендарной Марлен Дитрих. Артистка надела элегантное черно-белое облегающее платье с пышными рукавами оригинального кроя. Изюминку образу Полины придала шляпа, наподобие которых носили голливудские дивы.