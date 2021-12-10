Дива: Полина Гагарина на премии «Золотой граммофон» повторила образ Марлен Дитрих
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
10 декабря в Кремле подвели музыкальные итоги года. Одной из наград удостоилась Полина Гагарина. После того как ей вручили ценную статуэтку, певица уделила время, чтобы пообщаться с прессой и попозировать светским хроникерам.
На красной дорожке Полина Гагарина повторила образ легендарной Марлен Дитрих. Артистка надела элегантное черно-белое облегающее платье с пышными рукавами оригинального кроя. Изюминку образу Полины придала шляпа, наподобие которых носили голливудские дивы.
Отметим, что церемония вручения премии «Золотой граммофон» стала первым масштабным событием в жизни певицы МакSим после ее выписки из больницы, где она провела больше двух месяцев, борясь с последствиями коронавируса.
А Юлия Барановская пожаловала в Кремль в компании с 16-летним сыном Артемом и в платье с прозрачным подолом.
Фото и видео: Passion.ru, East News, Starface