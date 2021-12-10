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Дива: Полина Гагарина на премии «Золотой граммофон» повторила образ Марлен Дитрих

Полина Гагарина стала одной из самых ярких знаменитостей, получивших в Кремле статуэтку «Золотого граммофона». Певица прибыла на главную концертную площадку страны в элегантном наряде, отсылающем к моде золотого века Голливуда.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: East News

10 декабря в Кремле подвели музыкальные итоги года. Одной из наград удостоилась Полина Гагарина. После того как ей вручили ценную статуэтку, певица уделила время, чтобы пообщаться с прессой и попозировать светским хроникерам.

На красной дорожке Полина Гагарина повторила образ легендарной Марлен Дитрих. Артистка надела элегантное черно-белое облегающее платье с пышными рукавами оригинального кроя. Изюминку образу Полины придала шляпа, наподобие которых носили голливудские дивы.

Отметим, что церемония вручения премии «Золотой граммофон» стала первым масштабным событием в жизни певицы МакSим после ее выписки из больницы, где она провела больше двух месяцев, борясь с последствиями коронавируса.

А Юлия Барановская пожаловала в Кремль в компании с 16-летним сыном Артемом и в платье с прозрачным подолом.

Фото и видео: Passion.ru, East News, Starface

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