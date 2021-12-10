Изящная, счастливая: МакSим получила первую престижную награду после выхода из комы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
10 декабря в Кремле МакSим получила «Золотой граммофон» за один из своих клипов. Выступать у певицы, пережившей глобальное поражение легких, пока нет сил. Но после награждения Марина спустилась к прессе и позировала с заветной статуэткой в руках.
Стилисты подобрали для певицы лаконичный образ: она появилась на публике в платье-бюстье с плиссированной юбкой, в белой рубахе и берете. Из обуви она выбрала туфли на высоких каблуках.
Напомним, в начале лета Марина попала в больницу с пневмонией. Несколько дней до этого она лечилась дома и упустила драгоценное время. Артистку госпитализировали с поражением легких в 50%, затем стремительно поражение достигло ужасающих масштабов. При этом несколько GWH-тестов показали отрицательный результат на ковид.
Через несколько дней состояние МакSим стремительно ухудшилось. Из частной клиники ее перевели в государственную, где ввели в медикаментозный сон, подключили к ИВЛ, а затем и к аппарату ЭКМО.
Врачи боролись за ее жизнь больше двух месяцев.
Фото и видео: Passion.ru, Макс Светский/ Passion.ru, Instagram