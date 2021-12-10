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Изящная, счастливая: МакSим получила первую престижную награду после выхода из комы

Марину Максимову поклонники жаждали увидеть на сцене Кремля на вручении премии «Золотой граммофон», пожалуй, больше, чем других артистов. Еще три месяца назад МакSим находилась в коме из-за осложнений коронавируса и это мероприятие стало первым масштабным событием после ее выписки из больницы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Максимова (МакSим)

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

10 декабря в Кремле МакSим получила «Золотой граммофон» за один из своих клипов. Выступать у певицы, пережившей глобальное поражение легких, пока нет сил. Но после награждения Марина спустилась к прессе и позировала с заветной статуэткой в руках.

Стилисты подобрали для певицы лаконичный образ: она появилась на публике в платье-бюстье с плиссированной юбкой, в белой рубахе и берете. Из обуви она выбрала туфли на высоких каблуках.

Напомним, в начале лета Марина попала в больницу с пневмонией. Несколько дней до этого она лечилась дома и упустила драгоценное время. Артистку госпитализировали с поражением легких в 50%, затем стремительно поражение достигло ужасающих масштабов. При этом несколько GWH-тестов показали отрицательный результат на ковид.

Через несколько дней состояние МакSим стремительно ухудшилось. Из частной клиники ее перевели в государственную, где ввели в медикаментозный сон, подключили к ИВЛ, а затем и к аппарату ЭКМО.

Врачи боролись за ее жизнь больше двух месяцев.

Фото и видео: Passion.ru, Макс Светский/ Passion.ru, Instagram

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