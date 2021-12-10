Изящная, счастливая: МакSим получила первую престижную награду после выхода из комы

10 декабря в Кремле МакSим получила «Золотой граммофон» за один из своих клипов. Выступать у певицы, пережившей глобальное поражение легких, пока нет сил. Но после награждения Марина спустилась к прессе и позировала с заветной статуэткой в руках.

Стилисты подобрали для певицы лаконичный образ: она появилась на публике в платье-бюстье с плиссированной юбкой, в белой рубахе и берете. Из обуви она выбрала туфли на высоких каблуках.