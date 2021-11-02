Пластический хирург раскрыл, что Вера Алентова сделала с лицом

Однако специалист оказался солидарен с поклонниками артистки:

«По фото могу сказать, что были операции на веках, плюс SMAS-подтяжка. По косметологическим процедурам — скорее всего, филлеры в носогубных складках», – заявил он.

Сама Алентова не так давно перенесла коронавирус, который унес жизнь ее супруга, режиссера и актера Владимира Меньшова.

Ранее специалист также прокомментировал операции, которые произвели Алла Пугачева и Лариса Долина.

«Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика», — заявил пластический хирург Павел Пиманчев.