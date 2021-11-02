Пластический хирург раскрыл, что Вера Алентова сделала с лицом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com
Пластический хирург Максимильян Абозин в беседе с порталом Blitz.ru высказал свое мнение относительно манипуляций, которые произвела со своим лицом Вера Алентова.
Легендарная актриса вызывает многочисленные споры у своих поклонников – по их мнению, она переборщила с пластикой. Сама артистка отмечает, что не обращалась к врачам по этому вопросу.
Однако специалист оказался солидарен с поклонниками артистки:
«По фото могу сказать, что были операции на веках, плюс SMAS-подтяжка. По косметологическим процедурам — скорее всего, филлеры в носогубных складках», – заявил он.
Сама Алентова не так давно перенесла коронавирус, который унес жизнь ее супруга, режиссера и актера Владимира Меньшова.
Ранее специалист также прокомментировал операции, которые произвели Алла Пугачева и Лариса Долина.
«Если судить по фото, видно, что легенда отечественной эстрады действительно сделала пластику лица: круговую подтяжку, блефаропластику, ринопластику — носик стал красивый, аккуратный. Также губы подкачала. В ее возрасте губы наоборот начинают сдуваться — а у Аллы Борисовны они, как у 25-летней. Конечно же, это пластика», — заявил пластический хирург Павел Пиманчев.
Фото: Global Look press