Вера Алентова вновь оказалась в реанимации после смерти Владимира Меньшова
В конце июня стало известно, что 79-летняя Вера Алентова попала в больницу с коронавирусом. Актерская семья не комментировала ситуацию, молчали и о том, что на больничной койке ранее оказался и супруг актрисы, известный режиссер Владимир Меньшов.
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Фото: Anton Kavashkin/ Global Look press
На днях пришла печальная новость: создатель «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и других любимых в народе фильмов не справился с болезнью. Владимир Меньшов скончался в возрасте 81 года.
Теперь стали известны подробности состояния здоровья Веры Алентовой. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники, что ранее звезду российского кино перевели из реанимации в обычную палату. Тогда медики отмечали, сто самое страшное уже позади. Но теперь выяснилось, что после известий о смерти супруга Вера Алентова вновь оказалась в реанимации.
Состояние актрисы оценивают как стабильно тяжелое, без динамики в какую-либо сторону.
Вера Алентова, скорее всего, пропустит прощание с супругом, с которым прожила в браке более полувека. Замуж за Меньшова она вышла, когда была еще студенткой Школы-студии МХАТ.
Фото и видео: АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova, Anton Kavashkin, Anatoly Lomohov/ Global Look press, «Вечерний Ургант», Starface, кадры фильмов, Kinopoisk.ru
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