Вера Алентова вновь оказалась в реанимации после смерти Владимира Меньшова

Теперь стали известны подробности состояния здоровья Веры Алентовой. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свои источники, что ранее звезду российского кино перевели из реанимации в обычную палату. Тогда медики отмечали, сто самое страшное уже позади. Но теперь выяснилось, что после известий о смерти супруга Вера Алентова вновь оказалась в реанимации.