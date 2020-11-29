«Пир во время чумы»: Баста дал концерт в Санкт-Петербурге и возмутил поклонников

Вечером после концерта РИА Новости со ссылкой на официальный источник сообщил, что мероприятие было согласовано с комитетом по культуре. «Согласование проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий», — сообщили в комитете.

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