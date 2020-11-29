«Пир во время чумы»: Баста дал концерт в Санкт-Петербурге и возмутил поклонников
Фото: @bastaakanoggano / Instagram
О несоблюдении мер на концерте сообщили сами поклонники. Еще, когда Баста опубликовал видеопост с анонсом концерта на своей странице в Instagram, фолловеры возмутились идеей проведения массового мероприятия: «Пир во время чумы», «Не ходите на концерты! Каждый должен отвечать за свою безопасность сам!», «Кошмар Баста. Всегда считала тебя умным человеком. Делать кончерты в такое время где люди умирают просто тупо и эгоистично», «Корона не страшна при такой толпе?», «Всем отменяют концерты, всех штрафуют и переводят на удаленку. Все общепиты закрыты по 23:00. Но Басте все можно, браво».
Вечером после концерта РИА Новости со ссылкой на официальный источник сообщил, что мероприятие было согласовано с комитетом по культуре. «Согласование проводилось в рамках действующего порядка. Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий», — сообщили в комитете.
К слову, недавно мы писали, как Баста признался в чувствах красавице жене и показал свадебное фото. Василий Вакуленко (Баста) с супругой Еленой отметили 11-ю годовщину брака. Один из самых брутальных артистов российской эстрады Василий Вакуленко — Баста — показал нежное свадебное фото с женой. Василий и Елена поженились 11 лет назад. И в знаменательных день рэпер и предприниматель признался в любви красавице жене.
Фото и видео: @bastaakanoggano / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!