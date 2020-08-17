«Первый канал» назвал имена наставников 9 сезона шоу «Голос»

Новый сезон шоу «Голос» порадует зрителей стабильностью: наставниками в нем станут уже полюбившиеся всем артисты - Полина Гагарина, Василий Вакуленко (Баста), Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Ведущий также останется прежним - Дмитрий Нагиев.

«Всегда с трепетом жду приглашения на "Голос". Встреча с талантом вдохновляет, я могу делиться своим опытом и сама учусь новому. Наставники нового сезона – артисты разных жанров и, главное, люди разных темпераментов. Точно будет эмоционально, интересно, в воздухе будет искрить», - поделилась эмоциями Полина Гагарина.

«Для меня "Голос" - это прежде всего возможность быть полезным, быть настоящим наставником для тех, кто пришёл показать свой талант и побороться за победу. Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва», - прокомментировал Баста.

«2020-й год сложный, но жизнь продолжается – рождаются новые люди и, надеюсь, новые таланты. Будем работать и получать удовольствие от процесса. А недоброжелателям хочу сказать: не забивайте голову завистью и негативом, иначе в ней не останется места для добра, радости и любви», - заявил недавно ставший отцом Валерий Сюткин.

Структура шоу останется той же - «слепые прослушивания», «поединки», «нокауты». К участию в слепых прослушиваниях допущены вокалисты, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов.