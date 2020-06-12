«Моя любовь»: Баста признался в чувствах красавице жене и показал свадебное фото

«Глаза у твоей женщины сильные», «Как вы это делаете? 11 лет в такое время пройти сквозь все!», «Счастья, долгих лет вместе от души!», «Какая красивая жена», «Когда еще хулиган, а не медийная личность с Первого канала», «Молодой, худой», «Поздравляем вашу семью! Желаем счастья и семейно-творческих побед!», «Красавчики вы», «Прекрасный пример, молодцы», «Жена вообще не изменилась», «Поздравляю вас! Желаю пронести любовь и уважение через года», — поздравили Василия и Елену Вакуленко подписчики.

Василий и Елена ровесники. Познакомились они в популярном столичном ночном клубе, где тогда любила отдыхать девушка, выросшая в очень обеспеченной семье, а ее будущий муж и начинающий артист часто выступал. Их роман был стремительным, и многие из окружения Елены не приняли ее выбора, посчитав Василия не ровней ей. Но замуж она не спешила, вспоминая первый неудавшийся и короткий брак. Но в итоге мама Елены и беременность подтолкнули ее к важному шагу. Сейчас в семье Вакуленко растут две дочки: 10-летняя Маша и 7-летняя Василиса.