«Моя любовь»: Баста признался в чувствах красавице жене и показал свадебное фото
Фото: Instagram Елены Вакуленко
Один из самых брутальных артистов российской эстрады Василий Вакуленко — Баста — показал нежное свадебное фото с женой. Василий и Елена поженились 11 лет назад. И в знаменательных день рэпер и предприниматель признался в любви красавице жене.
«11 лет счастлив с тобой, моя любовь!», — подписал Баста фото.
«Глаза у твоей женщины сильные», «Как вы это делаете? 11 лет в такое время пройти сквозь все!», «Счастья, долгих лет вместе от души!», «Какая красивая жена», «Когда еще хулиган, а не медийная личность с Первого канала», «Молодой, худой», «Поздравляем вашу семью! Желаем счастья и семейно-творческих побед!», «Красавчики вы», «Прекрасный пример, молодцы», «Жена вообще не изменилась», «Поздравляю вас! Желаю пронести любовь и уважение через года», — поздравили Василия и Елену Вакуленко подписчики.
Василий и Елена ровесники. Познакомились они в популярном столичном ночном клубе, где тогда любила отдыхать девушка, выросшая в очень обеспеченной семье, а ее будущий муж и начинающий артист часто выступал. Их роман был стремительным, и многие из окружения Елены не приняли ее выбора, посчитав Василия не ровней ей. Но замуж она не спешила, вспоминая первый неудавшийся и короткий брак. Но в итоге мама Елены и беременность подтолкнули ее к важному шагу. Сейчас в семье Вакуленко растут две дочки: 10-летняя Маша и 7-летняя Василиса.
Фото и видео: Instagram Елены и Василия Вакуленко
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!