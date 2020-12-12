Певицу Славу срочно госпитализировали

Концертный директор исполнительницы сообщил печальную новость изданию Super. Оказалось, что медицинские работники диагностировали у певицы Славы тяжелый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости.

Официальный представитель артистки сообщил, что девушка получила тяжелую травму случайно. Во время прогулки знаменитость неудачно упала. Сначала она не почувствовала боли, но через некоторое время ее состояние стало ухудшаться и она начала терять сознание. Из-за этого она вызвала скорую помощь, которая увезла ее в больницу.

Кроме того, директор селебрити также сообщил, что из-за несчастного случая Анастасия не сможет принять участие в сегодняшней новогодней съемке церемонии «Золотой граммофон», где была заявлена.

К слову, совсем недавно мы писали, что певица Слава порадовала фанатов фотографией с красавицами- дочками. Еще несколько недель назад Анастасия Сланевская с дочерьми Александрой и Антониной и другими членами семьи наслаждалась отдыхом на берегу океана на Мальдивах.