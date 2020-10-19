Певица Алекса отменила свадьбу через месяц после помолвки с фитнес-тренером?

В конце сентября 32-летняя экс-певица Александра Чвикова (Алекса) похвасталась подписчикам помолвочным кольцом с бриллиантом и рассказала, что приняла предложение руки и сердца от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Но не прошло и месяца, как подписчики Алексы заметили, что она удалила из своего Instagram фотографии с избранником. Исчезла и публикация со словами: «Я сказала ему "да"».

Александру осыпали вопросами о том, что случилось и почему она подчистила микроблог, но она не удовлетворила интерес подписчиков. А подруги Чвиковой рассказали изданию «Телепрограмма», что Алекса на самом деле передумала выходить замуж. В то же время в блоге Вячеслава по-прежнему есть снимки с любимой.

Как только стало известно о том, что Алекса и Вячеслав встречаются, в адрес Чвиковой полетели обвинения в том, что она увела женатого мужчину из семьи и пожелали ей, чтобы «бумеранг вернулся» к ней. Ради Алексы фитнес-тренер Полины Гагариной бросил беременную жену Александру Сивкову, танцовщицу коллектива Филиппа Киркорова. В июне 2020 года брошенная жена родила сына. Вячеслав был в родзале вместе с оставленной женой.

На многочисленные обвинения Алекса оправдывалась в Instagram тем, что никого не отбивала, что отношения в семье ее избранника закончились до ее появления.

Напомним, на «Фабрике звезд — 4» у Алексы был роман с Тимати, который завершился вскоре после окончания проекта.