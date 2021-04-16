Певец Тима Белорусских признался в употреблении наркотиков с 16 лет

Как уточнил исполнитель, в день его задержания он вместе с другом хотел приобрети наркотики. Они обнаружили на месте закладки запрещенное вещество, но не то, которое ожидали увидеть. Позже приятели отправились в игровой клуб, где приобрели наркотики. Полиция задержала их у входа в здание.

В конце марта стало известно, что прокуратура передала в суд уголовное дело против Тимы Белорусских и его 25-летнего друга. Задержали исполнителя в январе. У артиста при себе нашли наркотики.