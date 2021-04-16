Певец Тима Белорусских признался в употреблении наркотиков с 16 лет
Фото: Instagram/@timabelorusskih
Как уточнил исполнитель, в день его задержания он вместе с другом хотел приобрети наркотики. Они обнаружили на месте закладки запрещенное вещество, но не то, которое ожидали увидеть. Позже приятели отправились в игровой клуб, где приобрели наркотики. Полиция задержала их у входа в здание.
В конце марта стало известно, что прокуратура передала в суд уголовное дело против Тимы Белорусских и его 25-летнего друга. Задержали исполнителя в январе. У артиста при себе нашли наркотики.
Напомним, Тима Белорусских признал свою вину по делу о наркотиках. Теперь музыканту грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Белорусских отнюдь не первый, кого подвели наркотики. Самым громким, пожалуй, стал случай со звездой сериала «Счастливы вместе» Натальей Бочкаревой, у которой наркотики обнаружили в нижнем белье. Сначала актриса долго отрицала, что ее вообще задерживали, и утверждала, что она дома, а в СМИ все врут. Потом выяснилось, что инцидент имел место, но отделалась Бочкарева легко - хотя ей грозило до трех лет колонии, в итоге суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей.
Фото: Instagram/@timabelorusskih
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