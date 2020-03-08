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Первые интриги и первые свидания: «горячая» кубинка покорила сердце доктора Криворотова в шоу «Холостяк»

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Антон Криворотов

Фото: Кадр программы

В эфир вышел второй выпуск популярного шоу, в котором девушки борются за внимание главного героя.

В эфир телеканала ТНТ вышел второй выпуск 7-го сезона шоу «Холостяк». Главным героем проекта стал известный столичный стоматолог Антон Криворотов. За него в проекте боролись 25 девушек, но до второго выпуска дошли только 16.

«Я никогда не стремился в шоу-бизнес или к известности, — говорит Антон. — Каждый день я делаю людей красивыми и счастливыми. Мне этого достаточно».

Оставшихся в проекте участниц, среди которых такие известные персоны, как модель Лиза Адаменко, блогер Милана Тюльпанова, актриса Полина Гренц, поселили в особняке в Лиссабоне. Девушки выбрали себе комнаты и соседок. И уже в этот момент между ними произошли стычки. Оказалось, что для одной из самых оригинальных претенденток на сердце Антона — Алиши — не осталось места. После долгих мытарств двое из участниц пустили ее в свою комнату.

В первое же утро в Португалии во время завтрака стало известно, что Антон Криворотов хочет пойти на первое свидание с «горячей» кубинкой Барбарой Пино. Участниц проекта это немного расстроило: «Почему опять Барбара? Такое ощущение, что в воздухе только Барбара. Первая роза ей, и первое свидание — тоже с ней».

Антон и Барбара встретились в центре Лиссабона и «холостяк» устроил девушке 12-часовую экскурсию по столице Португалии.

Кадр программы
Кадр программы

Во время прогулки Барбара рассказала, что попала в Россию из-за любви. Когда ей было 17 лет, она познакомилась с молодым человеком, они оба увлекались кайт-серфингом. «Я влюбилась и переехала к нему в Санкт-Петербург. Через год мы поженились. Но жизнь в Питере была тяжелой. Не все принимали, что я темнокожая, — рассказала знойная красавица. — Через какое-то время я начала думать о детях. У мужа таких планов не было. Его интересовали только друзья и вино. Он не хотел давать мне развод. были угрозы и шантаж. Это было ужасное время».

Барбара на свидании с Антоном

Фото: Кадр программы

На свидании Антон Криворотов признался, что Барбара ему очень нравится. «Ты же понимаешь, что я нахожусь в сантиметре от того, чтобы поцеловать тебя?» — признался доктор девушке.

«Не думаю, что нужно так торопить события», — отреагировала кубинка.

«Договорились. Отличного тебе вечера. И до встречи», — пожелал Антон и подарил Барбаре розу. В дом она вернулась ближе к полуночи.

Утро следующего дня началось с интриги. Алиша Азаматова не выпускала из рук книгу. А когда ее кто-то пытался взять, вырывала и кричала, что это ее личные вещи. «Я получила личное письмо от Антона, но не собираюсь читать его на публику. Он написал, что я особенная и следующей для свидания он выберет меня», — мечтала девушка. Но она даже не подозревала, что письмо написали девушки, зная, что Алиша все время «на своей волне» и воспримет шутку всерьез.

Вечером состоялась церемония роз, для которой участницы «Холостяка» выбрали наряды в силе Versace. Во время церемонии Антон Криворотов побеседовал с каждой из претенденток на его сердце.

Девушки на церемонии роз

Фото: Кадр программы

Кого-то он поблагодарил за откровенность и прямоту, а кому-то, не скрывая, сказал, что не понимает их жизненные позиции. В итоге розы из его рук получили 16 красавиц. А трое покинули проект. С «Холостяком» попрощались Алиша Азаматова, Олеся Романо и Алина Чусь.

Фото: Instagram, кадры программы «Холостяк»

Видео: «Холостяк»/ ТНТ

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