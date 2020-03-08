Первые интриги и первые свидания: «горячая» кубинка покорила сердце доктора Криворотова в шоу «Холостяк»

Оставшихся в проекте участниц, среди которых такие известные персоны, как модель Лиза Адаменко, блогер Милана Тюльпанова, актриса Полина Гренц, поселили в особняке в Лиссабоне. Девушки выбрали себе комнаты и соседок. И уже в этот момент между ними произошли стычки. Оказалось, что для одной из самых оригинальных претенденток на сердце Антона — Алиши — не осталось места. После долгих мытарств двое из участниц пустили ее в свою комнату.

В первое же утро в Португалии во время завтрака стало известно, что Антон Криворотов хочет пойти на первое свидание с «горячей» кубинкой Барбарой Пино. Участниц проекта это немного расстроило: «Почему опять Барбара? Такое ощущение, что в воздухе только Барбара. Первая роза ей, и первое свидание — тоже с ней».

Антон и Барбара встретились в центре Лиссабона и «холостяк» устроил девушке 12-часовую экскурсию по столице Португалии.