Перенесший инсульт 67-летний Борис Моисеев впервые показал, как он сейчас выглядит

Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, после которого долго восстанавливался. С тех пор он редко появляется на публике, и за эти годы он редко принимал участия в культурных мероприятиях. теперь артист предпочитает вести уединенный образ жизни. «Я уже давно не артист, а пенсионер, и хочу покоя. Мне не нужно садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть. У меня обычная жизнь. Недавно зубы подлечил. Ездил в банк, где было необходимо мое присутствие. Гуляю, читаю, ем, сплю, — чувствую себя нормально. не волнуйтесь: я общаюсь с близкими и поклонниками», — комментировал артист несколько месяцев назад свою личную жизнь.

Судя по свежим опубликованным фотографиям в Сети, заслуженный лауреат российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон» отпраздновал свой 67-й день рождения в кругу друзей и родных. Событие прошло в спокойной, уютной домашней атмосфере.