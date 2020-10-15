«Нет нужды постоянно показывать себя»: Борис Моисеев рассказал, как живет последние 10 лет после инсульта

В сентябре появилась информация, что 66-летний Борис Моисеев плохо себя чувствует и испытывает нужду в деньгах. Издание «СтарХит» связалось с исполнителем и его директором Сергеем Горохом, чтобы прояснить ситуацию.

Журналисты хотели сделать несколько фото с артистом, чтобы показать, что он в нормальном состоянии. Но тот отказался, отметив, что у него «нет нужды все время себя демонстрировать».

«Я уже давно не артист, а пенсионер, и хочу покоя. Мне не нужно садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть. У меня обычная жизнь. Недавно зубы подлечил. Ездил в банк, где было необходимо мое присутствие. Гуляю, читаю, ем, сплю, — чувствую себя нормально. не волнуйтесь: я общаюсь с близкими и поклонниками», — прокомментировал Борис Моисеев изданию.

Директор артиста навещает его почти ежедневно. «Он самостоятельный, общается по телефону с друзьями. Алла Пугачева, когда прочла в СМИ, что Моисеев совсем плох, собиралась к нему приехать. Но потом, поговорив с ним по телефону, поняла, что все нормально, и пригласила его к себе в гости», — рассказывает Сергей Горох.

Также директор пояснил, что артист не бедствует Он получает надбавки к пенсии за звания, а также отчисления за свои песни, которые до сих пор звучат на радио. Несколько раз в неделю к Моисееву домой приходит домработница, а помощница по хозяйству готовит для него.

«У него нет больших трат, в предметах роскоши он не нуждается. Все нормально», — подытожил Сергей Горох.

Напомним, в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, после которого долго восстанавливался. С тех пор он редко появляется на публике, и за эти годы он редко принимал участия в культурных мероприятиях. теперь артист предпочитает вести уединенный образ жизни.