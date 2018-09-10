«Уже точно нельзя»: Борис Моисеев объяснил, почему не завел детей

Не так давно в прессе ходили слухи о тяжелой болезни Бориса Моисеева. Сегодня артист уже оправился и с прежней энергией выходит на сцену и гастролирует. На днях он дал интервью журналу StarHit, в котором рассказал, что до сих пор не женился на возлюбленной Адель Тодд из-за отсутствия времени на подготовку к свадьбе, а также о сожалениях по поводу отсутствия наследников.

«В молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще 10 лет назад — другие времена. Но становиться папой сегодня, конечно, нельзя! Годы не те, да и здоровье», — признался Моисеев.