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«Уже точно нельзя»: Борис Моисеев объяснил, почему не завел детей

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я выбрал вместо рекламы.
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Борис Моисеев

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64-летний певец Борис Моисеев дал большое интервью, в котором рассказал о своих отношениях с невестой и сожалениях по поводу детей.

Не так давно в прессе ходили слухи о тяжелой болезни Бориса Моисеева. Сегодня артист уже оправился и с прежней энергией выходит на сцену и гастролирует. На днях он дал интервью журналу StarHit, в котором рассказал, что до сих пор не женился на возлюбленной Адель Тодд из-за отсутствия времени на подготовку к свадьбе, а также о сожалениях по поводу отсутствия наследников.

«В молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще 10 лет назад — другие времена. Но становиться папой сегодня, конечно, нельзя! Годы не те, да и здоровье», — признался Моисеев.

Борис Михайлович добавил, что очень завидует давней подруге и коллеге Алле Пугачевой из-за ее очаровательных детей, однако твердо уверен, что у него малыши так и не появятся — ему достаточно быть крестным отцом дочери Алены Апиной, 16-летней Ксении. Моисеев также заявил, что просто обожает реалити-шоу «Дом-2» и старается не пропускать ни одного эпизода.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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