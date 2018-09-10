«Уже точно нельзя»: Борис Моисеев объяснил, почему не завел детей

Не так давно в прессе ходили слухи о тяжелой болезни Бориса Моисеева. Сегодня артист уже оправился и с прежней энергией выходит на сцену и гастролирует. На днях он дал интервью журналу StarHit, в котором рассказал, что до сих пор не женился на возлюбленной Адель Тодд из-за отсутствия времени на подготовку к свадьбе, а также о сожалениях по поводу отсутствия наследников.
«В молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно. Очень жалею об этом. Хотя и не от кого было иметь детей... Сейчас можно запросто воспользоваться услугами суррогатной мамы, а еще 10 лет назад — другие времена. Но становиться папой сегодня, конечно, нельзя! Годы не те, да и здоровье», — признался Моисеев.
Борис Михайлович добавил, что очень завидует давней подруге и коллеге Алле Пугачевой из-за ее очаровательных детей, однако твердо уверен, что у него малыши так и не появятся — ему достаточно быть крестным отцом дочери Алены Апиной, 16-летней Ксении. Моисеев также заявил, что просто обожает реалити-шоу «Дом-2» и старается не пропускать ни одного эпизода.
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram
Видео: Instagram