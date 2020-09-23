Пелагея во время развода с Телегиным проводит вечера с его друзьями и коллегами по команде
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Пелагея рассказала о расставании с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным в конце 2019 года. К тому времени они уже несколько месяцев не жили вместе. Прошел почти год, но официально им пока так и не удалось расторгнуть брак.
Как только артистка рассказала о развале семьи, появилась «утка», что ее никогда не любили в команде мужа и не жаловали в так называемом клубе жен. Но все это оказалось неправдой. Многие супруги хоккеистов поддержали Пелагею в непростое время.
А в Instagram певица показала фото, которым доказала, что сохранила дружеские отношения с игроками ЦСК и их женами.
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
«"Красный синий самый сильный". На встрече с ребятами из ЦСКА и их семьями», — подписали душевный снимок.
Напомним, что Пелагея планировала быстро развестись с мужем: «Если не вмешаются третьи лица», — говорила она. Но вмешались и третьи лица, и пандемия коронавируса. Теперь артистка и хоккеист не могут прийти с согласию по алиментам на дочь Таисию и разделу имущества.
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Фото и видео: Instagram Пелагеи
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