Пелагея во время развода с Телегиным проводит вечера с его друзьями и коллегами по команде

Пелагея рассказала о расставании с мужем-хоккеистом Иваном Телегиным в конце 2019 года. К тому времени они уже несколько месяцев не жили вместе. Прошел почти год, но официально им пока так и не удалось расторгнуть брак.

Как только артистка рассказала о развале семьи, появилась «утка», что ее никогда не любили в команде мужа и не жаловали в так называемом клубе жен. Но все это оказалось неправдой. Многие супруги хоккеистов поддержали Пелагею в непростое время.

А в Instagram певица показала фото, которым доказала, что сохранила дружеские отношения с игроками ЦСК и их женами.