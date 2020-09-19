Пелагея в костюме-тройке цвета фуксии сразила фанатов: «Бесподобна!»
Фото: www.instagram.com/pelageya_insta/
Подписчики артистки уверены: расставание с Иваном Телегиным пошло ей только на пользу. С каждым днем певица становится все краше, и все чаще балует подписчиков красивыми снимками в стильных образах. На одном из последних снимков Пелагея предстала в костюме-тройке цвета фуксии. Правда, вместо классического жилета певица предпочла короткий топ с контрастными геометрическими вставками и глубоким декольте. К образу звезда подобрала стильные лодочки с острым мысом и на высоком каблуке. В серии снимков Пелагея позирует вместе с коллегами по шоу — Александром Гудковым и Павлом Волей.
Под эффектными снимками фолловеры оставили десятки восторженных комментариев: «Бесподобна!», «Божественна», «Полюшка, вы просто прекрасная», «Невероятная», «Поля, Вы невероятно красивая!», «Красавица и умница», «Позитивная и добрая», «Поля, Вы красавица! Ждем выпуск», «Пелагея Сергеевна, убиваете красотой», «Вы такая прекрасная, светлая», «Поль, ну королева!».
Ранее мы рассказывали, как Пелагея в домашнем платье и без макияжа устроила зажигательные танцы с дочкой. Артистка не теряет бодрости духа и оптимизма во время непростого развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Фото и видео: Instagram Пелагеи
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