Пелагея в костюме-тройке цвета фуксии сразила фанатов: «Бесподобна!»

Под эффектными снимками фолловеры оставили десятки восторженных комментариев: «Бесподобна!», «Божественна», «Полюшка, вы просто прекрасная», «Невероятная», «Поля, Вы невероятно красивая!», «Красавица и умница», «Позитивная и добрая», «Поля, Вы красавица! Ждем выпуск», «Пелагея Сергеевна, убиваете красотой», «Вы такая прекрасная, светлая», «Поль, ну королева!».

Ранее мы рассказывали, как Пелагея в домашнем платье и без макияжа устроила зажигательные танцы с дочкой. Артистка не теряет бодрости духа и оптимизма во время непростого развода с хоккеистом Иваном Телегиным.