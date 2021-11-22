Павел Прилучный рассказал о проблемах со здоровьем, которые сказались на его внешности
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Фото: @bugevuge
Павел Прилучный объяснил свой внешний вид, за который его буквально затравили несколько месяцев назад. Все это произошло после развода с актрисой Агатой Муцениеце, поэтому многие решили, что он перестал следить за весом. Однако Павел объяснил, что это не так – все это оказалось следствием травмы, полученной им в драке:
«Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло», — поделился 34-летний Прилучный в интервью Георгию Иващенко.
Сам он очень редко комментирует слухи, которые ходят вокруг его персоны, и старается не читать ничего такого, однако кое-что все равно доходит до артиста:
«Это так низко и некрасиво писать то, что хочу. Я мало читаю прессу, но когда какие-то слухи до меня доходят, думаю, мол, прежде разберитесь в чем-то, а потом пишите», – высказался он.
Стоит отметить, что сейчас Павел пришел в форму и снова выглядит великолепно – а недавно даже принял участие в провокационном клипе с сестрами-близнецами, с которыми его ранее заметили на яхте.
Фото: Instagram, Global Look press