Актера Павла Прилучного избили в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Hue.

По сообщениям канала, у актера перелом лицевых костей.

«В Москве сильно избили актера Павла Прилучного. У него перелом лицевого скелета, ссадины головы и ушибы», — говорится в сообщении журналистов. По информации канала, в больнице актеру придется провести пару недель. Известно, что лечение Прилучный будет проходить в Первой городской больнице №1 имени Пирогова. За помощью к врачам актер обратился сам.

Сам актер информацию официально не подтвердил, однако в его сториз появилось видео ночной Москвы, предположительно снятое из окна медицинского учреждения.

Telegram-канал 112 добавляет, что актера никто не бил, но во время пребывания в Калининграде, 21 ноября, он упал на асфальт и разбил себе левую сторону лица, а по прибытию в столицу обратился к врачам. Медики решили оставить его в больнице для дополнительного лечения.

К актеру приковано внимание прессы из-за разрыва с супругой, актрисой Агатой Муцениеце, и романом с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Ранее в Сети появилась информация об их ссоре и расставании, однако позже их снова видели вместе — они по отдельности вышли из театра после совместного спектакля, а потом уехали на одном автомобиле.