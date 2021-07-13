Волга Король объяснила слухи о романе с Прилучным: «Не слышала, что у него с кем-то отношения»

Интересно, что про Мирославу Карпович девушка даже не слышала.

«Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину», — сказала блондинка.

Прокомментировала фотографии она и изданию «СтарХит»:

«У нас в социальных сетях много фотографий со звездами. С Моргенштерном, группой «Иванушки International». Но почему-то бурный интерес вызвали кадры с Павлом. Думаю, это связано с тем, что Паша — невероятно харизматичный, красивый парень. Он нравится людям, поэтому всех так интересует его личная жизнь. Мы давно общаемся и находится в отличных отношениях», заявила она.

Поклонники уже засыпали Ольгу комплиментами, а кое-кто даже сравнил ее с бывшей женой Прилучного, актрисой Агатой Муцениеце.