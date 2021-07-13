Волга Король объяснила слухи о романе с Прилучным: «Не слышала, что у него с кем-то отношения»
Поклонников Павла Прилучного, которые надеялись на свадьбу и долгие отношения актера с Мирославой Карпович (именно к ней он ушел от своей супруги Агаты Муцениеце), смутили кадры с отдыха на яхте в блоге певицы Волги Король (настоящее имя — Ольга). Яркая блондинка — участница группы Queens и одна из тех самых знаменитых красавиц-близняшек, которые работали в «Вечернем Урганте».
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @bliznyashkikorol
Журналисты издания «Комсомольская правда» обратились за комментарием к самой Волге и услышали от нее, что встреча была не рабочая, и они вместе проводили время в компании общих друзей.
«Мы провели прекрасный день на яхте Павла в компании наших друзей Михаила и Лианы Турецких и их замечательных дочек, — призналась KP.ru Волга Король. — Что еще сказать? Мы слушали треки Паши, записанные к его новому фильму, играли в "Мафию" и готовили чудесный ужин. С Пашей чудесно делать все на свете!».
Интересно, что про Мирославу Карпович девушка даже не слышала.
«Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину», — сказала блондинка.
Прокомментировала фотографии она и изданию «СтарХит»:
«У нас в социальных сетях много фотографий со звездами. С Моргенштерном, группой «Иванушки International». Но почему-то бурный интерес вызвали кадры с Павлом. Думаю, это связано с тем, что Паша — невероятно харизматичный, красивый парень. Он нравится людям, поэтому всех так интересует его личная жизнь. Мы давно общаемся и находится в отличных отношениях», заявила она.
Поклонники уже засыпали Ольгу комплиментами, а кое-кто даже сравнил ее с бывшей женой Прилучного, актрисой Агатой Муцениеце.
Фото: Instagram Близняшек Король
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