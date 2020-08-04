Павел Прилучный больше года изменял Агате Муцениеце сразу с двумя актрисами?

Пока все обсуждали измену Павла Прилучного теперь уже бывшей жене Агате Муцениеце с Мирославой Карпович, стали известны новые подробности бурной личной жизни артиста. «Павла все чаще стали замечать с бокалом, что не могло не расстраивать Агату. А потом начались съемки фильма «Тень звезды», где Прилучный сыграл рэпера. На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега, звезда фильма «Гоголь» Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович», — рассказала «КП» соседка актера по загородному поселку.

По слухаим, Франц сама решила расстаться с Прилучным после того, как узнала, что у него роман с Карпович, начавшийся ранее, во время репетиций спектакля «Косметика врага». Чтобы сгладить вину перед Агатой за измену с Юлией, Павел купил жене джип, на котором теперь якобы ездит Мирослава...