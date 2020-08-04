Павел Прилучный больше года изменял Агате Муцениеце сразу с двумя актрисами?
Фото: Globallookpress / Komsomolskaya Pravda
Пока все обсуждали измену Павла Прилучного теперь уже бывшей жене Агате Муцениеце с Мирославой Карпович, стали известны новые подробности бурной личной жизни артиста. «Павла все чаще стали замечать с бокалом, что не могло не расстраивать Агату. А потом начались съемки фильма «Тень звезды», где Прилучный сыграл рэпера. На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега, звезда фильма «Гоголь» Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович», — рассказала «КП» соседка актера по загородному поселку.
По слухаим, Франц сама решила расстаться с Прилучным после того, как узнала, что у него роман с Карпович, начавшийся ранее, во время репетиций спектакля «Косметика врага». Чтобы сгладить вину перед Агатой за измену с Юлией, Павел купил жене джип, на котором теперь якобы ездит Мирослава...
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. Недавно состоялся громкий развод пары. Расстаться супруги решили без скандалов и разделили имущество. Вскоре в СМИ появилась информация, что Павла Прилучного видели на шоппинге со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники тут же стали подозревать, что у экс-супруга Муцениеце новый роман. Актер никак не прокомментировал слухи.
Фото: Instagram, globallookpress
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