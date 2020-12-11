Павел Деревянко расстался с матерью своих дочерей после 10 лет отношений

44-летний Павел Деревянко расстался с матерью своих дочек Дарьей Мясищевой. Их роман длился 10 лет. О том, что он больше не один, актер рассказал после премьеры фильма «Серебряные коньки», где он появился один. Поклонники сразу заметили, что рядом с артистом нет Дарьи.

В интервью изданию Peopletalk Дарья Мясищева коротко прокомментировала: «Да, мы разошлись», — сказала она, не сообщив подробностей.

Ранее интервью Павел Деревянко рассказывал о своем нестандартном романе и свободных отношениях. Дарья Мясищева забеременела первой дочкой после первого же свидания с избранником. «Она заехала в гости, посмотрели фильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность. Даша решила оставить ребенка, я был только рад. Но у нас была свободная любовь: каждый встречался с тем, с кем хотел. Никаких ограничений. Потом появилась вторая дочка, и со временем наши отношения переросли в большое и сильное чувство. Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви», — рассказал актер в шоу «вДудь» всего полгода назад.

Первая дочь Павла и Дарьи родилась в 2010 году, вторая — в 2014-м. После расставания родители продолжают вместе воспитывать девочек.