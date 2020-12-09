Хлынина в уютном образе, эффектная Ревенко и другие на премьере «Серебряных коньков»

Одними из первых картину оценили супруги Максим Матвеев и Елизавета Боярская, Аглая Тарасова и другие знаменитости, ранее посетившие показ картины в Петербурге. Теперь историческую мелодраму представили в столице, где ее посмотрели Юлия Хлынина, Максим Виторган, Александр Петров, Павел Деревянко и многие другие.

Юлия Хлынина стала одной из самых эффектных и в то же время скромных девушек вечера. Актриса появилась в кинотеатре в уютном нежном образе — шелковом платье комбинации, объемном свитере со снежинками и кружевных лодочках с золотым декором.