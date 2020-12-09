Хлынина в уютном образе, эффектная Ревенко и другие на премьере «Серебряных коньков»
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одними из первых картину оценили супруги Максим Матвеев и Елизавета Боярская, Аглая Тарасова и другие знаменитости, ранее посетившие показ картины в Петербурге. Теперь историческую мелодраму представили в столице, где ее посмотрели Юлия Хлынина, Максим Виторган, Александр Петров, Павел Деревянко и многие другие.
Юлия Хлынина стала одной из самых эффектных и в то же время скромных девушек вечера. Актриса появилась в кинотеатре в уютном нежном образе — шелковом платье комбинации, объемном свитере со снежинками и кружевных лодочках с золотым декором.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Более дерзкий, эффектный и брутальный образ выбрала Александра Ревенко, сыгравшая в фильме одну из ролей. На красной дорожке актриса позировала фотографам в объемном лакированном костюме с широкими брюками с золотыми заклепками по бокам. Также картину зрителям представили исполнители главных ролей Федор Федотов и Софья Присс, Кирилл Зайцев и Юра Борисов.
Действие картины происходит в 1899 году, в рождественском Петербурге. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров: Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки. Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
В прокат картина выходит 10 декабря. Приобрести билеты онлайн можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ruв ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!