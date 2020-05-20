Беременность после первого свидания и свободные отношения: Деревянко раскрыл подробности своего нестандартного брака
Фото: Instagram
«Она заехала в гости, посмотрели фильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность. Даша решила оставить ребенка, я был только рад. Но у нас была свободная любовь: каждый встречался с тем, с кем хотел. Никаких ограничений. Потом появилась вторая дочка, и со временем наши отношения переросли в большое и сильное чувство. Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви. Это чувство питает человека, делает его лучше, стимулирует к действиям», — рассказал Деревянко в шоу «вДудь».
Фото: Instagram
Напомним, что Павел Деревянко и Дарья Мясищева познакомились в компании общих друзей. Только спустя три года после знакомства у них состоялось первое свидание, на котором в итоге была зачата их старшая дочь. Долгое время они поддерживали свободные отношения. В 2014-м у них родилась вторая дочь, после чего они решил жить в гражданском браке и хранить другу верность. Правда, фактически живут они все равно отдельно: Дарья — в доме на Николиной Горе, а Павел — в квартире в центре Москвы.
Фото и видео: Instagram
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