Беременность после первого свидания и свободные отношения: Деревянко раскрыл подробности своего нестандартного брака

«Она заехала в гости, посмотрели фильм. Как-то все так закрутилось, а вскоре выяснилось и про беременность. Даша решила оставить ребенка, я был только рад. Но у нас была свободная любовь: каждый встречался с тем, с кем хотел. Никаких ограничений. Потом появилась вторая дочка, и со временем наши отношения переросли в большое и сильное чувство. Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф — это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви. Это чувство питает человека, делает его лучше, стимулирует к действиям», — рассказал Деревянко в шоу «вДудь».