Пасынок Распутиной высказался об отце, который обвинил его в своей болезни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр из передачи «Звезды сошлись» на НТВ
Сын Виктора Захарова в программе «Прямой эфир» резко опроверг то, что в болезни отца виноват он. Роман Захаров заявил, что его отец болел уже давно, и даже усомнился, было ли его состояние таким тяжелым, как он заявлял.
Кроме того, он высказался, кто на самом деле виноват в его болезни, — и обвинил в этом свою мачеху Машу Распутину, которая, по его мнению, не оказала ему должной помощи при болезни, положившись на народные средства.
«Для нее все эти лекарства, все эта химия, все эти наркотики. Отец COVID-19 подцепил давно. Недели три-четыре он болел, но они же как лечились: молочко, мед, народная медицина. Перекисью водорода нос закапывали. Такой бред. Естественно, дало осложнения», — заявил он.
Ранее Виктор Захаров высказывал большое недовольство своим сыном:
«Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ — все тянул. Вроде, все стало проходить, но стресс сделал свое дело. Состояние усугубилось. Я понял, что без помощи медиков не обойтись», — заявил он.
«Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось все наследство. После того что он устроил у Малахова, все и началось».
Фото: Global Look press