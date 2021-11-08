Пасынок Распутиной высказался об отце, который обвинил его в своей болезни

«Для нее все эти лекарства, все эта химия, все эти наркотики. Отец COVID-19 подцепил давно. Недели три-четыре он болел, но они же как лечились: молочко, мед, народная медицина. Перекисью водорода нос закапывали. Такой бред. Естественно, дало осложнения», — заявил он.

Ранее Виктор Захаров высказывал большое недовольство своим сыном:

«Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ — все тянул. Вроде, все стало проходить, но стресс сделал свое дело. Состояние усугубилось. Я понял, что без помощи медиков не обойтись», — заявил он.

«Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось все наследство. После того что он устроил у Малахова, все и началось».