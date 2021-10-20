Муж Маши Распутиной попал в реанимацию — что произошло
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Маша Распутина и ее супруг Виктор Захаров заразились коронавирусом. Сама певица вылечилась дома, однако ее муж оказался в реанимации. Ему диагностировали поражение легких 80%.
«Маша болеет в более-менее легкой форме: ее врачи лечат дома по специальной схеме. А я лежу в больнице, в реанимации. По всей видимости, выйду еще не скоро. У меня диагностировали 80-процентное поражение легких. Врачи без конца ставят капельницы, делают уколы — под кислородной маской лежу целые сутки», — цитирует его издание «Собеседник».
По мнению Захарова, виноват в этом недавний скандал с сыном на передаче у Малахова.
«У меня тоже все протекало в легкой форме, но потом вышли программы Малахова. И, видимо, из-за нервного срыва состояние ухудшилось. Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ — все тянул. Вроде все стало проходить, но стресс сделал свое дело. Состояние усугубилось. Я понял, что без помощи медиков не обойтись», — отметил он.
«Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось все наследство. После того, что он устроил у Малахова, все и началось».
Фото: Global Look press, Instagram