Муж Маши Распутиной попал в реанимацию — что произошло

По мнению Захарова, виноват в этом недавний скандал с сыном на передаче у Малахова.

«У меня тоже все протекало в легкой форме, но потом вышли программы Малахова. И, видимо, из-за нервного срыва состояние ухудшилось. Стресс, конечно, сыграл свою роль. Я как раз в то время заболел. Но не поехал делать КТ — все тянул. Вроде все стало проходить, но стресс сделал свое дело. Состояние усугубилось. Я понял, что без помощи медиков не обойтись», — отметил он.

«Это меня мой сынок загнал в больницу: тунеядец, наркоман и уголовник. Он спит и видит, как бы скорей я умер, чтобы ему досталось все наследство. После того, что он устроил у Малахова, все и началось».