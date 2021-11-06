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Распутина впервые прокомментировала тяжелое состояние мужа: «Мы за него молимся»

Супруг известной российской певицы Маши Распутиной — продюсер и бизнесмен Виктор Захаров уже более двух недель борется с коронавирусной инфекцией. Мужчина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Артистка впервые рассказала о болезни супруга и планах на восстановление.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маша Распутина

Фото: @masharasputina_official/Instagram

Заболевшему ковидом Виктору Захарову понадобилась медицинская помощь и госпитализация. Прошло почти три недели, но состояние мужчины все еще оценивается как тяжелое. Врачи борются за жизнь бизнесмена, а семья оказывает поддержку и молится за него.

Филипп Киркоров & Маша Распутина «Роза Чайная»

«Врачи были хорошие, сейчас реабилитация, за мной следят. Муж пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс. Мы за него молимся. Надеюсь, все будет хорошо», — рассказала Мария в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

57-летняя певица тоже переболела ковидом незадолго до супруга, но в легкой форме. Распутина спокойно перенесла симптомы и смогла быстро вернуться к работе. Она уже принимает участие в съемках программы «Суперстар! Возвращение», в качестве члена жюри, и готовится к выступлениям.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press