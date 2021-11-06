Распутина впервые прокомментировала тяжелое состояние мужа: «Мы за него молимся»

«Врачи были хорошие, сейчас реабилитация, за мной следят. Муж пролежал в реанимации две недели. Сейчас сложная ситуация. Эти аппараты кислородные, из-за этого у него все болит внутри, вся глотка, говорить невозможно. Сейчас у него идет восстановительный процесс. Мы за него молимся. Надеюсь, все будет хорошо», — рассказала Мария в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

57-летняя певица тоже переболела ковидом незадолго до супруга, но в легкой форме. Распутина спокойно перенесла симптомы и смогла быстро вернуться к работе. Она уже принимает участие в съемках программы «Суперстар! Возвращение», в качестве члена жюри, и готовится к выступлениям.