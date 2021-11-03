Парное катание: Арзамасова и Авербух показали страстный танец на льду
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова очень выделяется среди звезд российского шоу-бизнеса добротой, естественностью и непосредственностью — она с удовольствием делится с поклонниками моментами из своей жизни, в том числе теплыми видео со своим супругом Ильей Авербухом.
Актриса пришла поддержать мужа на его проекте «Ледниковый период» и встала на коньки — а заодно прокатилась вместе с Авербухом, изобразив страстный танец на льду. Забавные видео она опубликовала в сториз в своем личном блоге.
«Поддерживаю как могу», — написала она под видео.
Стоит отметить, что Лиза — частый гость на тренировках «Ледникового периода». Ранее она поддержала одну из участниц и свою старую подругу Дарью Мельникову, с которой вместе снималась в «Папиных дочках». Девушки сняли забавное видео и очень порадовали своих поклонников воссоединением.
Ранее Лиза умилила подписчиков трогательным видео и показала, как ее муж укладывает спать их маленького сына:
«О простой человеческой радости... Она выглядит вот так. Я не понимаю, как ты все успеваешь? Полным ходом идет подготовка к премьере в Москве ледового спектакля "Анна Каренина"! Ежедневные постановки номеров для "Ледникового периода"! Куча других дел и забот! И обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно...», — восхищается супругом актриса.
Фото: Instagram, Global Look press