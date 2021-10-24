«Простая человеческая радость»: Арзамасова показала сонного Авербуха, укачивающего сына

В подписи к видео актриса восхитилась супругом. «О простой человеческой радости... Она выглядит вот так. Я не понимаю, как ты всё успеваешь? Полным ходом идёт подготовка к премьере в Москве ледового спектакля «Анна Каренина»! Ежедневные постановки номеров для «Ледникового периода»! Куча других дел и забот! И обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно...», — написала Елизавета Арзамасова.

Подписчиков Лизы ролик, конечно, умилил. Не прошла без комментария и актриса Елизавета Боярская. «Любовь», — написала супруга Максима Матвеева, которая и сама воспитывает двух сыновей.

Елизавет Арзамассова и Илья Авербух встречались несколько лет и поженились в декабре 2020 года. В марте этого года пара вместе рассекретила беременность актрисы, а в августе на свет появился их первенец. Для Ильи Авербуха этот ребенок стал вторым — у него есть взрослый сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Он живет вместе с отцом и его второй женой.