«Простая человеческая радость»: Арзамасова показала сонного Авербуха, укачивающего сына
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Фото: Instagram
Актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников трогательными семейными кадрами. 26-летняя звезда спектаклей Театра наций показала, как ее супруг Илья Авербух укачивает их новорожденного сына Льва (мальчик появился на свет 14 августа). При этом Лизе удалось поймать мужа в объектив, когда он об этом не подозревал, так что камера зафиксировала искренние эмоции сонного отца.
В подписи к видео актриса восхитилась супругом. «О простой человеческой радости... Она выглядит вот так. Я не понимаю, как ты всё успеваешь? Полным ходом идёт подготовка к премьере в Москве ледового спектакля «Анна Каренина»! Ежедневные постановки номеров для «Ледникового периода»! Куча других дел и забот! И обязательно — подарить улыбку Льву Ильичу. И ко всем вот так — бережно...», — написала Елизавета Арзамасова.
Подписчиков Лизы ролик, конечно, умилил. Не прошла без комментария и актриса Елизавета Боярская. «Любовь», — написала супруга Максима Матвеева, которая и сама воспитывает двух сыновей.
Елизавет Арзамассова и Илья Авербух встречались несколько лет и поженились в декабре 2020 года. В марте этого года пара вместе рассекретила беременность актрисы, а в августе на свет появился их первенец. Для Ильи Авербуха этот ребенок стал вторым — у него есть взрослый сын Мартин от брака с Ириной Лобачевой. Он живет вместе с отцом и его второй женой.
Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram