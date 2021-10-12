«Папины дочки» Арзамасова и Мельникова вспомнили детство и подурачились – забавное видео

Лиза подняла Дарью на коньках, изобразив тулуп, а после обе девушки покривлялись на камеру. В один момент на видео появилась актриса Агата Муцениеце, которая проехала мимо на коньках.

«В общем, не повзрослели», - подписала сториз Лиза.

Стоит отметить, что обе актрисы сделали прекрасную карьеру и обзавелись детьми. У Дарьи двое сыновей от бывшего мужа Артура Смольянинова, с которым она на данный момент в разводе, а у Лизы в августе родился сын от Ильи Авербуха, которого назвали Львом. Сейчас молодая актриса уже вернулась к работе, и активно приходит в форму после родов, занимаясь дома прямо с малышом на руках.

«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так!», - написала Арзамасова.