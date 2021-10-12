«Папины дочки» Арзамасова и Мельникова вспомнили детство и подурачились – забавное видео
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Фото: @liza_arzamasova
Дарья Мельникова принимает участие в съемках нового сезона шоу «Ледниковый период», и на одной из тренировок встретилась со своей старой подругой и коллегой Лизой Арзамасовой.
Актриса замужем за постановщиком шоу, фигуристом Ильей Авербухом, и пришла поддержать супруга. А встретившись со своей старинной подругой, они решили записать смешное видео для поклонников.
Лиза подняла Дарью на коньках, изобразив тулуп, а после обе девушки покривлялись на камеру. В один момент на видео появилась актриса Агата Муцениеце, которая проехала мимо на коньках.
«В общем, не повзрослели», - подписала сториз Лиза.
Стоит отметить, что обе актрисы сделали прекрасную карьеру и обзавелись детьми. У Дарьи двое сыновей от бывшего мужа Артура Смольянинова, с которым она на данный момент в разводе, а у Лизы в августе родился сын от Ильи Авербуха, которого назвали Львом. Сейчас молодая актриса уже вернулась к работе, и активно приходит в форму после родов, занимаясь дома прямо с малышом на руках.
«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так!», - написала Арзамасова.
Фото: Instagram