Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сами придумывают себе интересные игры

Количество сюжетов для забавных видеороликов зашкаливает, когда речь идет о детях. Это отлично известно шоумену Максиму Галкину, который едва ли не ежедневно радует подписчиков своего блога новыми историями про своих детей. Лиза и Гарри, родившиеся в его браке с Аллой Пугачевой, растут подвижными и талантливыми, и буквально фонтанируют новыми идеями.

«Парковщик, милиция и полиция. Гарик с Лизой сами придумывают себе игры и даже попытались ответить на вопрос, чем отличается полиция от милиции. Правда, я думаю, у нас мало кто может вразумительно на него ответить», — подписал гордый отец новое видео.