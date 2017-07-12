Виктория Боня обиделась на Максима Галкина и посоветовала ему меньше есть
Чуть больше недели назад популярный шоумен Максим Галкин опубликовал в своем блоге забавное видео, в ходе которого посмеялся над своим коллегой Дмитрием Нагиевым и раскритиковал Викторию Боню. И если харизматичный Нагиев не обратил внимание на шутки в свой адрес, то коварная Боня — затаила зло на незадачливого юмориста.
Вчера в блоге Максима появилось новое видео, в котором он рассказал, как провел время в гостях у друзей. После его просмотра Виктория не смогла сдержать себя.
В очередной своей записи Боня, которая, к слову, сидит на сыроедческой диете, подробно отчиталась о том, как много ей удалось успеть за день, и в конце добавила: «А вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин в гостях на той яхте, что справа от меня».
Сегодня я большая молодец, сбегала с утра в бои магазин и накупила столько овощей и фруктов, что еле ноги унесла 😁 Мы с мамой приготовили сыроедческую окрошку по рецепту ресторана @rafamily_msk (нескромно скажу, что это лучший ресторан в мире, даже лучше миланского) Короче, рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке @bonyadaily 🍽 Побежала монтировать видео)) а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин в гостях на той яхте, что справа от меня 😂 @maxgalkinru
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
Прочитал ли Максим это послание — неизвестно, но уже сегодня он отметил, что с помощью котиков и мороженого пытается избавиться от лишних килограммов, на которые он пожаловался в своем предыдущем Instagram-видео.
Фото: instagram.com