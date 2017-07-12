Виктория Боня внимательно следит за публикациями в блоге Максима Галкина

Чуть больше недели назад популярный шоумен Максим Галкин опубликовал в своем блоге забавное видео, в ходе которого посмеялся над своим коллегой Дмитрием Нагиевым и раскритиковал Викторию Боню. И если харизматичный Нагиев не обратил внимание на шутки в свой адрес, то коварная Боня — затаила зло на незадачливого юмориста.

Вчера в блоге Максима появилось новое видео, в котором он рассказал, как провел время в гостях у друзей. После его просмотра Виктория не смогла сдержать себя.