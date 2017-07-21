40-летний Максим Галкин назвал бывшего соперника «Принцем Избыточности»

Бывший муж Аллы Пугачевой 50-летний Филипп Киркоров по сей день признается 68-летней Примадонне в любви, несмотря на то что она уже много лет счастлива с Максимом Галкиным. Сегодня нынешний супруг Аллы Борисовны опубликовал видеоролик, в котором от всей души раскритиковал стиль бывшего соперника.

«Филипп — совершенно феерический человек. В этом коротком видео КорольТоталЛука, Принц Избыточности и Гроза Лаконичности перед нашим отлетом в Баку демонстрирует новый наряд, ставший результатом его тернистого пути в мире Высокой Моды», — написал он.