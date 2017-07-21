«Габбана в шоке»: Максим Галкин высмеял стиль Филиппа Киркорова
Бывший муж Аллы Пугачевой 50-летний Филипп Киркоров по сей день признается 68-летней Примадонне в любви, несмотря на то что она уже много лет счастлива с Максимом Галкиным. Сегодня нынешний супруг Аллы Борисовны опубликовал видеоролик, в котором от всей души раскритиковал стиль бывшего соперника.
«Филипп — совершенно феерический человек. В этом коротком видео КорольТоталЛука, Принц Избыточности и Гроза Лаконичности перед нашим отлетом в Баку демонстрирует новый наряд, ставший результатом его тернистого пути в мире Высокой Моды», — написал он.
Свой пост юморист снабдил едкими хештегами «#высокимвысокое #законченныйвид #габбанавшоке #мнебтакиешторкинакухню». Впрочем, король российской эстрады воспринял комментарии Максима с присущим ему великодушием.
На самом деле эти двое считают себя хорошими друзьями. Они с удовольствием проводят время вместе на общих праздниках, в своем блоге Филипп иногда публикует фотографии Аллы и Максима.
А вы верите в такую дружбу?
Фото: instagram.com