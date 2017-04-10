Три месяца назад поклонников американской певицы Джанет Джексон ждала радостная новость – она родила сына от бизнесмена Виссам аль-Мана. Однако на днях стало известно, что супруги развелись спустя пять лет отношений.

Джексон, которая когда-то позировала топлес для журналов и выступала в откровенных нарядах, стала появляться на улицах в закрытой одежде и отказалась от косметики. Поклонники были удивлены преображением Джанет. Причиной таких изменений стало влияние ее мужа, который исповедует ислам. Когда появились слухи, что артистка обратилась в другую веру, она отказалась это комментировать. По словам близких Джексон, она нашла дом в новой религии, а дни сексуальных танцев давно прошли.

Однако именно тотальный контроль со стороны супруга подтолкнул Джанет к расторжению брака.

«Виссам не доверяет Джанет настолько, что просит свою службу безопасности проверять каждого мужчину, так или иначе встречающегося на пути жены — от нового продюсера до уборщика в музыкальной студии», — писали СМИ.

Как сообщают западные источники, столкновение их культур усугубилось с рождением ребенка. Виссам нанял целый штат прислуги, чтобы ухаживать за новорожденным сыном, в то время как Джексон было запрещено выходить из дома.

Со временем это стало сводить ее с ума, ведь она разрешила супругу не только контролировать свою внешность, но и даже отменять концерты и турне. Джанет чувствовала, что теряет поклонников.

Последней каплей стала история с мамой певицы. 86-летняя Кэтрин Джексон была втянута в судебные разбирательства со своим племянником Ламаром, который обвинялся в издевательствах над ней и психологическом давлении. В то время, пока Джанет беспокоилась о своей матери и пыталась ей помочь, Виссам показал черствость и полное отсутствие интереса к проблемам ее мамы. «Вот когда Джанет приняла решение, что дороги назад нет», — писали западные инсайдеры.

Сейчас известно, что после развода супруги обошлись без громких разбирательств и сохранили нормальные отношения ради сына, который остался с матерью.

«Они оба очень занятые люди, но договорились, что будут хорошими родителями, даже если не будут жить вместе. Эйсса останется с мамой в Лондоне», — рассказал источник, близкий к семье.

Фото: Global Look Press, East News