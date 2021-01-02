«Папина дочка»: Влад Соколовский показал подросшую наследницу

Фолловеры пришли в восторг от снимка. Они написали множество комплиментов и приятных слов в комментариях. Пользователи Сети отметили красоту малышки и то, как сильно она похожа на звездного отца.

«Очень похожа малышка на папу!», «Папина дочурка», «Маленькое чудо!», «Милашка!», «Хороши! Какая же прелесть!!!», «Самый лучший папа», — отметили очарованные фанаты.