«Папина дочка»: Влад Соколовский показал подросшую наследницу
Фото: @vs20/ Instagram
Певец старается все свободное время посвящать дочери, которая после развода родителей живет с мамой – Ритой Дакотой. После развода супруги смогли найти в себе силы и мудрость, чтобы сохранить хорошие отношения ради дочери. Кроме того, теперь звезды дружат семьями и проводят досуг и отпуск вместе. Экс-солист группы «БиС» обожает свою единственную наследницу и не скрывает этого, в своем блоге он часто делится умилительными семейными кадрами с поклонниками.
Так и сегодня, артист показал нежный кадр, где он вместе с подросшей Мией позирует и улыбается в камеру.
Фолловеры пришли в восторг от снимка. Они написали множество комплиментов и приятных слов в комментариях. Пользователи Сети отметили красоту малышки и то, как сильно она похожа на звездного отца.
«Очень похожа малышка на папу!», «Папина дочурка», «Маленькое чудо!», «Милашка!», «Хороши! Какая же прелесть!!!», «Самый лучший папа», — отметили очарованные фанаты.
Фото и видео: @vs20/ Instagram
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