passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Озорные кудряшки, щечки и взрослый взгляд: Ингеборга Дапкунайте показала себя в 5-летнем возрасте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ингеборга Дапкунайте

Фото: Starface

Актриса приурочила публикацию к благотворительной акции.

Ингеборга Дапкунайте опубликовала в Instagram свою детскую фотографию и рассказала о своей первой роли, которую получила в 5 лет. Актриса призналась, что ее детство было сплошным счастьем, но не всем малышам так везет в жизни.

Со снимка смотрит милая девчушка с озорными кудряшками, пухлыми щечками, но серьезным взрослым взглядом.

«Первая моя роль сына Баттерфляй в той же опере. Тогда играть на сцене, где поют и танцуют, одеваться в разные костюмы, гримироваться, разгримировываться вазелином из банки казалось совершенно естественным времяпровождением пятилетнего ребенка. По сути ничего не изменилось. Мечтала и была уверена, что это то, чем я буду жить. А детство вспоминаю как сплошное счастье», — рассказала подписчикам Ингеборга.

«Вы такая красивая в любом возрасте», «Хорошенькая какая», «Ого! А взгляд совсем не детский», — отметили в комментариях подписчики актрисы.

Сын Ингеборги — Алекс

Фото: Кадр из фильма

Несколько месяцев назад 56-летняя Ингеборга впервые показала маленького сына Алекса. Наследника она долго скрывала от публики, но потом решила познакомить мир с ним, чтобы «от семьи все отстали». Актриса рассказывала о волнении перед тем, как стать матерью. Но с появлением ребенка поняла, что жизнь не перевернулась с ног на голову, но с появлением Алекса поняла, что дети не лишают свободы. С сыном Ингеборга общается только на литовском языке. «Это еще одна любовь. Жизнь стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — рассказывала артистка.

Фото: Starface, Instagram, кадр фильма «Все, что пишут обо мне, — неправда»

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!