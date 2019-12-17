Озорные кудряшки, щечки и взрослый взгляд: Ингеборга Дапкунайте показала себя в 5-летнем возрасте
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Фото: Starface
Ингеборга Дапкунайте опубликовала в Instagram свою детскую фотографию и рассказала о своей первой роли, которую получила в 5 лет. Актриса призналась, что ее детство было сплошным счастьем, но не всем малышам так везет в жизни.
Со снимка смотрит милая девчушка с озорными кудряшками, пухлыми щечками, но серьезным взрослым взглядом.
«Первая моя роль сына Баттерфляй в той же опере. Тогда играть на сцене, где поют и танцуют, одеваться в разные костюмы, гримироваться, разгримировываться вазелином из банки казалось совершенно естественным времяпровождением пятилетнего ребенка. По сути ничего не изменилось. Мечтала и была уверена, что это то, чем я буду жить. А детство вспоминаю как сплошное счастье», — рассказала подписчикам Ингеборга.
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Первая моя роль сына Баттерфляй в той же опере. Тогда играть на сцене, где поют и танцуют, одеваться в разные костюмы, гримироваться, разгримировываться вазелином из банки казалось совершенно естественным времяпровождением пятилетнего ребёнка. По сути ничего не изменилось. Мечтала и была уверена, что это то, чем я буду жить. А детство вспоминаю как сплошное счастье. Есть дети, которые нуждаются в нашей общей помощи — чтобы и их детские мечты осуществлялись. Поэтому я поддерживаю благотворительную кампанию Mastercard: в декабре, просто оплачивая покупки картой Mastercard, мы помогаем подопечным сразу 12 благотворительных фондов — в том числе фонда ‘Вера ‘ @fond_vera #детскиемечты #mastercard
«Вы такая красивая в любом возрасте», «Хорошенькая какая», «Ого! А взгляд совсем не детский», — отметили в комментариях подписчики актрисы.
Фото: Кадр из фильма
Несколько месяцев назад 56-летняя Ингеборга впервые показала маленького сына Алекса. Наследника она долго скрывала от публики, но потом решила познакомить мир с ним, чтобы «от семьи все отстали». Актриса рассказывала о волнении перед тем, как стать матерью. Но с появлением ребенка поняла, что жизнь не перевернулась с ног на голову, но с появлением Алекса поняла, что дети не лишают свободы. С сыном Ингеборга общается только на литовском языке. «Это еще одна любовь. Жизнь стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — рассказывала артистка.
Фото: Starface, Instagram, кадр фильма «Все, что пишут обо мне, — неправда»
Видео: Instagram
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