Озорные кудряшки, щечки и взрослый взгляд: Ингеборга Дапкунайте показала себя в 5-летнем возрасте

Несколько месяцев назад 56-летняя Ингеборга впервые показала маленького сына Алекса. Наследника она долго скрывала от публики, но потом решила познакомить мир с ним, чтобы «от семьи все отстали». Актриса рассказывала о волнении перед тем, как стать матерью. Но с появлением ребенка поняла, что жизнь не перевернулась с ног на голову, но с появлением Алекса поняла, что дети не лишают свободы. С сыном Ингеборга общается только на литовском языке. «Это еще одна любовь. Жизнь стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — рассказывала артистка.