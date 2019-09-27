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56-летняя Ингеборга Дапкунайте откровенно рассказала, почему скрывала рождение сына и показала его лишь однажды

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ингеборга Дапкунайте

Фото: Starface

Актриса не любит раскрывать тайны из личной жизни.

Ингеборга Дапкунайте замужем была трижды. Но познать радость материнства актриса смогла только в третьем браке и когда ей исполнилось уже 54 года.

Актриса блистает на лучших театральных сценах мира, много снимается, в том числе и за рубежом, ее партнерами становятся голливудские звезды. Но несмотря на такую популярность и востребованность она остается одной из самых закрытых знаменитостей и предпочитает не рассказывать про личную жизнь.

Джон Малкович рассказывает об Ингеборге Дапкунайте

О том, что у нее появился сын, Ингеборга призналась, когда мальчику было уже больше года. Маленького Алекса она показала лишь однажды – в документальном фильме «Все, что пишут обо мне, - неправда», который вышел в эфир на первом канале.

Ингеборга с сыном

Алекс появился на свет, когда Дапкунайте была замужем за ресторатором Дмитрием Ямпольским. Супруг был моложе нее на 14 лет. Но появление общего сына не спасло их брак – Дапкунайте подала на развод вскоре после появления ребенка. Их расставание стало таким же тихим, как и свадьба в 2013 году.

После того, как Ингеборга показала малыша в фильме, в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?» актриса откровенно рассказала, почему прятала единственного наследника, а потом решилась представить его миру.

«Я поняла, что журналисты все равно снимут меня где-нибудь с сыном. Я же не могу все время прятаться. Поэтому и решила его показать, чтобы все успокоились. Так и стало – больше меня не трогали», - призналась Ингеборга.

В последнее время актриса стала часто появляться на публике с 38-летним известным журналистом Михаилом Зыгарем, и поползли слухи об их романе. Ингеборга признавалась, что она предпочитает не думать о возрасте и зависеть от цифр. «Мне они не мешают», - говорила актриса.

Ингеборга Дапкунайте и Михаил Зыгарь

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Напомним, первым мужем Ингеборги был актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Вторым избранником Дапкунайте стал британский театральный режиссер Саймон Стоукс. Их брак длился больше десяти лет, развелись они в 2009-м.

Фото: Instagram, City News Moskva, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Starface

Видео: Instagram, youtube.com/ Красный квадрат

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