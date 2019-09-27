56-летняя Ингеборга Дапкунайте откровенно рассказала, почему скрывала рождение сына и показала его лишь однажды

Алекс появился на свет, когда Дапкунайте была замужем за ресторатором Дмитрием Ямпольским. Супруг был моложе нее на 14 лет. Но появление общего сына не спасло их брак – Дапкунайте подала на развод вскоре после появления ребенка. Их расставание стало таким же тихим, как и свадьба в 2013 году.

После того, как Ингеборга показала малыша в фильме, в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?» актриса откровенно рассказала, почему прятала единственного наследника, а потом решилась представить его миру.

«Я поняла, что журналисты все равно снимут меня где-нибудь с сыном. Я же не могу все время прятаться. Поэтому и решила его показать, чтобы все успокоились. Так и стало – больше меня не трогали», - призналась Ингеборга.

В последнее время актриса стала часто появляться на публике с 38-летним известным журналистом Михаилом Зыгарем, и поползли слухи об их романе. Ингеборга признавалась, что она предпочитает не думать о возрасте и зависеть от цифр. «Мне они не мешают», - говорила актриса.