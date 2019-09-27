56-летняя Ингеборга Дапкунайте откровенно рассказала, почему скрывала рождение сына и показала его лишь однажды

Ингеборга Дапкунайте замужем была трижды. Но познать радость материнства актриса смогла только в третьем браке и когда ей исполнилось уже 54 года.
Актриса блистает на лучших театральных сценах мира, много снимается, в том числе и за рубежом, ее партнерами становятся голливудские звезды. Но несмотря на такую популярность и востребованность она остается одной из самых закрытых знаменитостей и предпочитает не рассказывать про личную жизнь.
О том, что у нее появился сын, Ингеборга призналась, когда мальчику было уже больше года. Маленького Алекса она показала лишь однажды – в документальном фильме «Все, что пишут обо мне, - неправда», который вышел в эфир на первом канале.
Алекс появился на свет, когда Дапкунайте была замужем за ресторатором Дмитрием Ямпольским. Супруг был моложе нее на 14 лет. Но появление общего сына не спасло их брак – Дапкунайте подала на развод вскоре после появления ребенка. Их расставание стало таким же тихим, как и свадьба в 2013 году.
После того, как Ингеборга показала малыша в фильме, в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?» актриса откровенно рассказала, почему прятала единственного наследника, а потом решилась представить его миру.
«Я поняла, что журналисты все равно снимут меня где-нибудь с сыном. Я же не могу все время прятаться. Поэтому и решила его показать, чтобы все успокоились. Так и стало – больше меня не трогали», - призналась Ингеборга.
В последнее время актриса стала часто появляться на публике с 38-летним известным журналистом Михаилом Зыгарем, и поползли слухи об их романе. Ингеборга признавалась, что она предпочитает не думать о возрасте и зависеть от цифр. «Мне они не мешают», - говорила актриса.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Напомним, первым мужем Ингеборги был актер и телеведущий Арунас Сакалаускас. Вторым избранником Дапкунайте стал британский театральный режиссер Саймон Стоукс. Их брак длился больше десяти лет, развелись они в 2009-м.
Фото: Instagram, City News Moskva, Komsomolskaya Pravda, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Starface
Видео: Instagram, youtube.com/ Красный квадрат
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