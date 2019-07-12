«Как девочка»: 56-летняя Ингеборга Дапкунайте обрадовала поклонников «честным» селфи без фотошопа

56-летняя актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте умеет удивлять своих многочисленных поклонников. Она опубликовала новую фотографию в инстаграме без фотошопа, нескольких слоев макияжа и какой-либо фальши. Несмотря на то, что порой женщина и радует поклонников новыми естественными фото, подобное скорее исключение из правил, чем обыденность.

На новом же селфи просто слегка улыбающаяся Ингеборга в затемненных очках наслаждается отдыхом на пляже: видны и мелкие веснушки на носы, и морщинки на шее, но они выглядят так естественно и уместно, что Дапкунайте быстро собрала более семи тысяч лайков и множество положительных комментариев под новой фотографией, которую сопроводила лишь продолжительным многоточием.

«Красавица! Естественная, настоящая и без фотошопа! Люблю вас», «Вы прекрасны, хорошего вам отпуска!», «Ну девочка!», «Чудо, как хороша», «Мышцы, мышцы… Шикардос!», «Вау!», — высказались восхищенные естественной красотой знаменитости подписчики.

Некоторые комментаторы отметили схожесть Ингеборги с американской 57-летней актрисой Мег Райан, а многие ограничились множеством восторженных эмодзи.

Ингеборга Дапкунайте активно ведет свой инстаграм и старается часто радоваться подписчиков новыми фотографиями и историями о событиях, которые происходят в ее жизни.