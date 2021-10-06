Овдовевший Прохор Шаляпин раскрыл, сколько лет было его жене на самом деле
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @shalyapin_official
Прохор Шаляпин после скоропостижной смерти своей супруги в США от коронавируса дал большое интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир», где раскрыл в том числе и то, сколько на самом деле было лет Татьяне. По официальной информации, ей было 42 года, что вызывало у многих сомнения.
«Думаю, сейчас можно раскрыть ее истинный возраст. Ей 47 лет исполнилось 5 сентября. У нас разница в возрасте — 9 лет», — рассказал он.
Он отметил, что сам преуменьшил ее возраст и не видит в этом никакой проблемы. Тем более что супруга артиста действительно выглядела моложе — она была ухоженной, занималась собой и посещала косметолога.
Стоит отметить, что сам факт смерти Татьяны был многими поставлен под сомнение, а его самого обвинили в пиаре, что очень разозлило Шаляпина.
«Ладно я — часть шоу-бизнеса! Но она здесь при чем? Зачем? Человек ушел такой трагической смертью… Это может коснуться любого. Она тоже была здоровой и не собиралась умирать», — заявил он.
Фото: Instagram