Овдовевший Прохор Шаляпин раскрыл, сколько лет было его жене на самом деле

Он отметил, что сам преуменьшил ее возраст и не видит в этом никакой проблемы. Тем более что супруга артиста действительно выглядела моложе — она была ухоженной, занималась собой и посещала косметолога.

Стоит отметить, что сам факт смерти Татьяны был многими поставлен под сомнение, а его самого обвинили в пиаре, что очень разозлило Шаляпина.

«Ладно я — часть шоу-бизнеса! Но она здесь при чем? Зачем? Человек ушел такой трагической смертью… Это может коснуться любого. Она тоже была здоровой и не собиралась умирать», — заявил он.