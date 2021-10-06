Вдовца Шаляпина снова обвиняют в пиаре на смерти жены: «Ни одного штампа о браке нет»

Прохор заявлял, что не планирует претендовать на наследство покойной супруги, а все ее сбережения должны достаться родителям. Хотя, по закону, он может это сделать, несмотря на брачный контракт.

Светская львица Алена Кравец уверена в том, что свадьба Прохора и Татьяны была лишь фикцией: «Я знаю артистов, которые говорят, что у них онкология – лишь бы их снимали в ток-шоу. Надеюсь, хотя бы смерть несчастной певец не выдумал, если уже свадьба – фикция… Он мог жениться в своих фантазиях, представляя себя героем-любовником и мачо. Но, между нами говоря, как я слышала от общих друзей, ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у Прохора нет».

Но стало известно, что Шаляпин дал эксклюзивное интервью Андрею Малахову для программы «Прямой эфир» канала Россия 1, в котором есть кадры госпитализации Татьяны. Так что скоро на экранах появится более полная информация о случившемся.