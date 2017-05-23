Долгое время семья Жанны Фриске обвиняла Дмитрия Шепелева в том, что он препятствует их встречам с Платоном. В блоге Натальи Фриске то и дело появлялись полные грусти записи с фотографиями племянника, а тот большую часть времени проводил за пределами страны.

В минувшие выходные состоялась встреча Платона с Ольгой, Владимиром и Натальей Фриске. Таким образом Дмитрий исполнил решение суда о встречах сына с бабушкой, дедушкой и тетей. Об этом сегодня, 23 мая, сообщило информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на слова представителя УФССП России по Москве Тимура Коробицына. «Дмитрий Шепелев исполняет решение суда добровольно», — подчеркнул он.

Встреча проходила в присутствии судебного пристава-исполнителя, психолога и самого Дмитрия Шепелева. Савеловским судом Москвы установлен адаптационный период: в течение года мальчик будет встречаться с родственниками по маминой линии на нейтральной территории не чаще одного раза в месяц, при условии что при этом будет присутствовать психолог или другой значимый для ребенка человек.

Хороший был день Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 20 2017 в 10:47 PDT

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев обжалует решение суда по делу о пропавших деньгах «Русфонда».

Фото: instagram.com, globallookpress.com